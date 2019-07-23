Жители ульяновского села жалуются на запах от незаконной свалки промотходов

23.07.19 13:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

23 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство Ульяновской области контролирует ситуацию с экологической ситуацией в селе Луговое, жители которого жалуются на сильный запах от свалки промышленных отходов, сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в соцсети.

"Утром мы встретились с представителями всех надзорных органов и активом жителей поселка. На данный момент приняты следующие решения. Во-первых, поручил специалистам в рамках работы по земельному контролю определить правомерность использования земельного участка. Во-вторых, поручил экологическим службам региона произвести все необходимые замеры (воздуха, почвы, воды, непосредственно отходов)", - написал Смекалин.

Он отметил, что "сегодня же все отходы будут вывезены" на площадки одного из региональных операторов, имеющего соответствующую лицензию.

В свою очередь на сайте администрации Ульяновска сообщается, что жители села обращались в мэрию с просьбами о проверке ООО "Чистый город+", которое занимается сортировкой и переработкой пластиковых отходов.

По результатам выезда на территорию, комиссия обнаружила емкости из-под ядохимикатов.

"На территории складских помещений бывшего совхоза "Луговской" расположен ангар и цех, где производится складирование и, видимо, дальнейшая переработка пластиковых отходов. У компании-арендатора ангара имеется лицензия на данные работы. Однако компания может занимать только ангар, а отходы размещаются на соседнем участке. По информации жителей, на территории находятся канистры, отработанные после использования пестицидов и гербицидов. По нашей просьбе природоохранной прокуратурой будет организована проверка, по результатам будет дана правовая оценка происходящего", - приводятся в сообщении слова и.о. заместителя главы Ульяновска Александра Курашова.

К проверке подключатся также специалисты Росприроднадзора и министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области.