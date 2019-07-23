Закон о льготах для ополченцев Дагестана принят Думой

23.07.19 13:05

© РИА Новости. Сергей Пятаков

23 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о наделении ополченцев Дагестана статусом ветеранов с поправкой, предусматривающей для них ежемесячные денежные выплаты.

Закон приравнивает данную категорию к участникам боевых действий, которая предусматривает ежемесячную денежную выплату и ряд льгот по ЖКХ.

В пояснительной записке к закону говорится, что "в соответствии с решениями исполнительных органов власти Республики Дагестан в августе-сентябре 1999 года для оказания содействия федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, были созданы отряды самообороны, наделённые полномочиями по пресечению террористических актов".

Однако предусмотренное законодательством РФ право членов отрядов самообороны Дагестана на правовое обеспечение социальной защитой, предусмотренное законом "О ветеранах", государством не было реализовано.

В целях устранения правового пробела закон дополнил статью 3 закона "О ветеранах" поправкой о предоставлении статуса ветеранов боевых действий лицам, оказывавшим содействие федеральным органам исполнительной власти, осуществлявшим борьбу с терроризмом, и принимавших на основании решения исполнительных органов власти субъекта РФ (Государственного Совета Республики Дагестан) непосредственное участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что признание боевых заслуг дагестанских ополченцев "важно для всех нас". "В 1999 году дагестанцы встали на защиту РФ, дав отпор бандам международных террористов", - сказал спикер Госдумы.

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от фракции "Единая России" Умахан Умаханов.

Вопрос о статусе ветерана для ополченцев Дагестана был поднят в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным участниками событий в дагестанском Ботлихе.