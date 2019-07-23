Трехдневный траур по погибшим детям объявлен в Хабаровском крае с 24 июля

23.07.19 13:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

23 июля. Interfax-Russia.ru - В Хабаровском крае 24 июля объявлен днём траура по погибшим при пожаре в лагере "Холдоми" детям, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко

"Траур с завтрашнего дня (24 июля - ИФ). Сейчас готовятся все необходимые документы", - сказала Томченко.

По ее словам, траур продлится три дня.

Как сообщалось, в ночь на вторник на территории туркомплекса "Холдоми " в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар в детском палаточном лагере. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Три ребенка погибли.

По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).