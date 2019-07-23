Около 1,5 тыс. иностранцев уже въехали в Калининград по электронным визам

23.07.19 13:12

© РИА Новости. Игорь Зарембо

23 июля. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области отмечают стабильный рост числа иностранных граждан, которые приезжают в регион по электронным визам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"За две недели работы калининградских электронных виз подано более 8 тыс. заявлений, в область въехали около 1,5 тыс. иностранцев из 26 стран. В список государств, подпадающих под действие этого закона, вошли все страны ЕС, за исключением Великобритании, а также страны дальневосточного региона", - привели в пресс-службе слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова, выступившего на форуме "Петербургский диалог" в Германии.

В первые дни работы новой системы границу Калининградской области пересекали по электронным визам в основном жители Польши, Литвы и других ближайших стран Европы. Но в настоящее время эта тенденция несколько изменилась. Франция, Швейцария, Чехия, Италия, Бельгия и другие страны Европы добавились в этот список, рассказали в правительстве.

Как сообщалось, разрешение на оформление бесплатных электронных виз на посещение Калининградской области получили с 1 июля жители 53 стран.

Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки иностранные граждане должны заполнить электронную форму на сайте МИД России. Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда.