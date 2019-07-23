Лесной бизон занесен в Красную книгу Якутии

23.07.19 13:19

© РИА Новости. Эдуард Песов

23 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство Якутии одобрило проект постановления о внесении в Красную книгу Якутии лесного бизона, численность которого на территории региона превысила 200 голов, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

С предложением о внесении животного в Красную книгу выступил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев, отметив, что законодательно бизон защищен только в пределах природных парков.

"В связи с выпуском лесных бизонов в естественную среду обитания остро встает вопрос охраны свободноживущих животных от браконьерства. За пределами природного парка бизоны находятся в опасности. Поэтому необходимо занести их в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных республики", - сообщил Сахамин Афанасьев.

По словам министра, в случае успешного разведения лесного бизона в Якутии, появится перспектива для дальнейшего расселения бизона в таежной зоне Северо-Востока России.

Проект постановления о занесении лесного бизона в Красную книгу Якутии был единогласно одобрен членами кабмина.

Кроме того, председатель правительства региона Владимир Солодов поручил профильному министерству усилить работу с федеральными органами власти по формированию перечня диких животных Якутии, которые могут быть внесены в Красную книгу России.

В настоящее время численность бизонов канадского и местного происхождения достигла 212 голов.

Как сообщалось, с 2006 года в рамках программы восстановления исторической фауны в Якутию были завезены три партии лесных бизонов из Канады общей численностью 120 особей. Их выпускают в дикую природу через 10 лет акклиматизации. Так, часть бизонов выпустили в естественную среду в ноябре 2017 года, еще одну партию бизонов, которые родились и выросли в Якутии, - в июле 2018 года.

В 2019 году общая численность бизонов в республике превысила 200 голов, считая животных на свободном выпасе в пределах природного парка "Синяя", в питомниках "Тымпынай" и "Усть-Буотама", зоопарке "Орто Дойду" и природном парке "Живые алмазы Якутии".