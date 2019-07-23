Госдума разрешила Росгвардии проводить массовые проверки ЧОПов

23.07.19 13:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, выводящий частные охранные предприятия из-под действия закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", который ограничивал возможности для проверки ЧОПов.

Также закон также вносит поправки в закон о частной детективной деятельности и устанавливает, что контроль и надзор в этой сфере осуществляет Росгвардия.

В настоящее время ЧОПы подпадают под действие закона о защите юрлиц и индивидуальных предпринимателей при госконтроле, что существенно снижает возможности для проверок со стороны Росгвардии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в РФ функционирует около 22 тысяч ЧОПов, в которых работают около 655 тыс. частных охранников, а по некоторым оценкам число частных охранников доходит до 1,5 млн человек. При этом у частных охранников на руках около 80 тыс. единиц служебного оружия, говорится в записке.

Также за последние годы наблюдается значительное снижение числа проверок ЧОПов. Если в 2009 году было 135 тыс. проверок и было выявлено 45 тыс. нарушений, то в 2017 году количество проверок составило 8,5 тыс. и было найдено около 3 тысяч нарушений.

"По поступающей информации правоохранительных органов, имеют место факты привлечения к частной охранной деятельности иностранных граждан, в том числе прибывших из иностранных государств с повышенным уровнем террористических угроз, граждан РФ, отбывших наказание за совершение тяжких преступлений. Установлены случаи участия таких лиц в криминальных разборках с применением служебного оружия", - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту.

Также выявляются случаи, когда объекты, которые должны находиться под госохраной, охраняют частные охранные предприятия, в том числе объекты оборонно-промышленного комплекса и органов госвласти, говорится в записке.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пояснил "Интерфаксу", что законопроект позволит Росгвардии навести порядок в деятельности ЧОПов.

"Законопроект даст возможность убрать с рынка те охранные предприятия, которые осуществляют охранные функции, но де-юре таких полномочий не имеют", - сказал Выборный.

По его словам, законопроект открывает для надзорных органов возможность проводить проверки частных охранных предприятий, увеличивать частоту этих проверок, масштаб и глубину. Очень часто можно слышать о скандалах с участием частных охранников в торговых центрах или магазинах, когда они применяют физическую силу, неправильно ведут себя с покупателями.

"Практически каждый раз это тот случай, когда эти охранники не относятся к категории частных охранников, когда они не прошли необходимую подготовку и у них нет соответствующей лицензии, разрешения на ведение охранной деятельности, хотя формально они называют себя охранными предприятиями", - сказал Выборный.

"Самое главное, что мы избавим рынок от случайных компаний, которые по сути вредят развитию охранной отрасли. На этой площадке должны остаться только профессиональные игроки, которые предоставляют услуги высокого качества и несут за них ответственность", - добавил Выборный.

По его словам, ряд ЧОПов не вкладываются в подготовку своих охранников и тем самым они имеют возможность демпинговать на рынке охранных услуг, в результате чего снижается качество таких услуг.

Зампред комитета отметил, что ЧОПы имеют доступ к оружию и должны быть под жестким контролем со стороны государства.