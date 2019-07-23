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23.07.19 13:23
Матвиенко сообщила о разработке предложений по борьбе с домашним насилием
"Вчера на Совете палаты мы дали поручение Галине Николаевне Кареловой (вице-спикер), Андрею Александровичу Клишасу (глава комитета по конституционному законодательству) и группе наших коллег, правовому управлению ещё раз проанализировать состояние нашего законодательства, правоприменительную практику, понять, каких мер защиты у нас не хватает", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник после доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
По словам спикера Совета Федерации, необходимо понять, "где и в какой мере надо усилить наше законодательство либо повысить ответственность тех, кто его нарушает, и на практике оно не действует, а против женщин продолжается серьёзное насилие".
При этом объективной статистики по насилию в семье на сегодняшний день не существует, отметила она.
Матвиенко предложила омбудсмену совместно подготовить доклад на эту тему с предложениями по усилению законодательства в данной сфере.
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