Матвиенко сообщила о разработке предложений по борьбе с домашним насилием

23.07.19 13:23

© РИА Новости. Михаил Климентьев

23 июля. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации изучит вопрос о том, как усилить законодательство по борьбе с домашним насилием, и подготовит свои предложения, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Вчера на Совете палаты мы дали поручение Галине Николаевне Кареловой (вице-спикер), Андрею Александровичу Клишасу (глава комитета по конституционному законодательству) и группе наших коллег, правовому управлению ещё раз проанализировать состояние нашего законодательства, правоприменительную практику, понять, каких мер защиты у нас не хватает", - сказала Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник после доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

По словам спикера Совета Федерации, необходимо понять, "где и в какой мере надо усилить наше законодательство либо повысить ответственность тех, кто его нарушает, и на практике оно не действует, а против женщин продолжается серьёзное насилие".

При этом объективной статистики по насилию в семье на сегодняшний день не существует, отметила она.

Матвиенко предложила омбудсмену совместно подготовить доклад на эту тему с предложениями по усилению законодательства в данной сфере.