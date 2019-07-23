Новак: мы за создания стимулов для развития Арктики, конкретные меры требуют обоснования

23.07.19 13:26

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 июля. Interfax-Russia.ru - Конкретные стимулирующие меры для развития проектов в Арктике требуют тщательного изучения и обоснования, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы на самом деле является сторонниками создания системы стимулирующих мер для того, чтобы развивать и Арктику, и те месторождения, которые требуют развития инфраструктур", - сказал он журналистам.

"Конечно здесь нужно, с одной стороны, комплексно подходить, чтобы делать единую систему, с другой стороны - очень разные условия, и эта система мер стимулирующих должна учитывать специфику и самих месторождений, геологических условий, наличие, как я уже сказал, транспортной инфраструктуры", - продолжил министр.

"Что касается конкретных стимулирующих мер, это, конечно, требует тщательного обоснования, технико-экономического обоснования, финансовой модели. Такая работа ведётся, есть предложения компаний. Сейчас федеральные органы власти относятся к этим предложениям, будем обсуждать на уровне правительства", - сообщил Новак.

Как сообщалось, законопроект о поддержке проектов в Арктике должен был быть внесен в Госдуму до 1 июля. В мае Минвостокразвития вынесло на общественное обсуждение вариант преференций для проектов в Арктике. Базовым вариантом документа предусматривалось для всех новых проектов в Арктике значительное снижение налогов и их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта. При этом обозначены 4 типа инвестиционных проектов: добыча углеводородов на шельфе, добыча углеводородов на континентальной части, сжижение природного газа и иные проекты.

Как сообщила газета "Ведомости", главный исполнительный директор "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин в письме президенту РФ Владимиру Путину предложил поддержать законопроект, разработанный Минвостокразвития, а также изложил свое представление этого документа. Одними из ключевых поправок, по его мнению, должны стать льготы по НДПИ для Ванкорского месторождения и возможность без налогов передавать сэкономленные средства проектам в Арктике.

Согласно изданию, Сечин подготовил план нового проекта по развитию арктического региона - "Восток ойл", который объединит месторождения "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское) и "Роснефти" - в частности, Лодочное, Тагульское и уже р