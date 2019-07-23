AZUR air в ноябре начнет летать из Екатеринбурга в Доминикану

23.07.19 13:29

© РИА Новости. Илья Питалев

23 июля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания AZUR air 8 ноября открывает прямой рейс из Екатеринбурга в Доминиканскую Республику, сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Рейс будет выполняться раз в две недели. Вылет из Екатеринбурга запланирован по пятницам, из Доминиканы - по четвергам.

Время в пути составит 12 часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-777-300 ER вместимостью до 531 пассажира.

В пресс-службе "Кольцово" "Интерфаксу" уточнили, что рейсы будут выполняться по заказу туроператоров.

В сообщении говорится, что рейсы в Доминикану были в расписании "Кольцово" до 2014 года. Полеты в аэропорт Пунта-Кана выполняла авиакомпания Nordwind.

Международный аэропорт "Кольцово" сотрудничает с порядка 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.

AZUR air- крупнейшая чартерная авиакомпания в РФ. Стратегическим партнером является туроператор Anex Tour. В марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором "TUI Россия". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), ранее работавшей в Anex Tour.