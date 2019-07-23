Жители Подмосковья в 2019г чаще жалуются в Роспотребнадзор на нарушений прав потребителей

23.07.19 13:36

© РИА Новости. Виталий Белоусов

23 июля. Interfax-Russia.ru - Более 18 тыс. обращений поступило в управление Роспотребнадзора по Московской области с начала 2019 года, сообщает надзорный орган.

"За первое полугодие 2019 года в управление поступило на рассмотрение 18 125 обращений граждан", - говорится на сайте ведомства.

Большая часть обращений (54,7%) касалась нарушений прав потребителей. В частности, на сферу услуг жаловалось более 5 тыс. заявителей, а на предприятия торговли - чуть более 4,6 тыс. человек.

По числу жалоб лидируют жилищно-коммунальные и бытовые услуги.

Кроме того, около 43% поступивших в подмосковный Роспотребнадзор обращений связана с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Наиболее проблемными для подмосковного населения вопросами стали условия проживания в жилых помещениях и состояние атмосферного воздуха.

Из 18 тыс. жалоб 504 стали основанием для проведения административных расследований и проверок.