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23.07.19 13:36
Жители Подмосковья в 2019г чаще жалуются в Роспотребнадзор на нарушений прав потребителей
"За первое полугодие 2019 года в управление поступило на рассмотрение 18 125 обращений граждан", - говорится на сайте ведомства.
Большая часть обращений (54,7%) касалась нарушений прав потребителей. В частности, на сферу услуг жаловалось более 5 тыс. заявителей, а на предприятия торговли - чуть более 4,6 тыс. человек.
По числу жалоб лидируют жилищно-коммунальные и бытовые услуги.
Кроме того, около 43% поступивших в подмосковный Роспотребнадзор обращений связана с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Наиболее проблемными для подмосковного населения вопросами стали условия проживания в жилых помещениях и состояние атмосферного воздуха.
Из 18 тыс. жалоб 504 стали основанием для проведения административных расследований и проверок.
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