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23.07.19 13:42
Дума распространила антикоррупционные ограничения на казачьих атаманов
"Казачье общество - это единственная форма НКО, члены который имеют право на доступ к государственной службе. Как мы понимаем, если такое право есть, то оно должно корреспондировать с соответствующими обязанностями, которые связаны с антикоррупционными запретами", - сказала замруководителя федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, представляя ранее на пленарном заседании Госдумы эту инициативу.
Закон в связи с этим распространяет на атаманов и кандидатов на должность атаманов хуторских, станичных, городских, районных и окружных казачьих обществ антикоррупционные ограничения, предусмотренные для атаманов и кандидатов на должность атаманов войсковых казачьих обществ.
Закон включает поправки о том, что атаман Всероссийского казачьего общества назначается и освобождается от должности президентом РФ.
"Мы предполагаем назначение руководителя только для Всероссийского казачьего общества, в остальных казачьих обществах, в том числе войсковых казачьих обществах, составляющих основу структуры Всероссийского, выборность сохраняется", - сказала Котова.
Таким образом "данный закон восполняет пробелы в порядке назначения, утверждения атамана Всероссийского казачьего общества, решение о создании которого было принято в прошлом году 27 ноября всеми 11 войсковыми казачьими обществами", отметила замглавы агентство по делам национальностей.
Закон также вводит в законодательство дополнительные механизмы централизации действующих казачьих обществ.
"В настоящее время в РФ созданы и зарегистрированы более 2,5 тысяч казачьих обществ. Почти 2 тысячи из них внесены в государственный реестр РФ и составляют так называемое "реестровое казачество". Общая численность членов казачьих обществ порядка 170 тысяч человек, 116 тысяч человек приходятся на наиболее крупные войска - Терское и Кубанское", - сказала Котова.
По ее словам, в настоящее время, несмотря на исторически устоявшуюся традицию и систему взаимоподчинения в структуре казачьих обществ, в законодательстве это взаимоподчинение отражения не нашло.
В связи с этим, закон вводит в федеральный 154-й закон обязательное требование о согласовании уставов и атаманов нижестоящих казачьих обществ с вышестоящими.
"Идею этого закона нам подсказали именно сами казаки, которые говорили, что при создании нового казачьего общества на территории уже действующего и успешно функционирующего казачьего общества, чтобы не было задвоения и перетока численности казаков, необходимо чтобы это создание вплоть до устава согласовывалось с вышестоящими казаками", - сказала Котова.
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