В Липецке проверят законность установки бюста Сталину, оскверненного вандалами

23.07.19 13:52

Кадр с видео на странице КПРФ Липецкой области "ВКонтакте"

23 июля. Interfax-Russia.ru - Ситуация с осквернением бюста Иосифа Сталина у офиса КПРФ в центре Липецка обсуждалась на состоявшейся во вторник коллегии УМВД по региону, передал корреспондент "Интерфакса".

В ночь на 21 июля группа молодых людей в балаклавах облила монумент монтажной пеной, полиция ведет расследование.

Выступивший на заседании коллегии врио губернатора региона Игорь Артамонов обратил внимание на то, что бюст установлен незаконно и что в его отношении должна быть соблюдена официальная процедура установки подобных объектов.

Бюст Сталина был установлен местными коммунистами в 2015 году, администрация Липецка направляла региональному обкому КПРФ претензию на предмет нарушения процедуры согласования, однако памятник остался на месте. Бюст уже дважды поливали розовой краской.