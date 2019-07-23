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23.07.19 13:52
В Липецке проверят законность установки бюста Сталину, оскверненного вандалами
В ночь на 21 июля группа молодых людей в балаклавах облила монумент монтажной пеной, полиция ведет расследование.
Выступивший на заседании коллегии врио губернатора региона Игорь Артамонов обратил внимание на то, что бюст установлен незаконно и что в его отношении должна быть соблюдена официальная процедура установки подобных объектов.
Бюст Сталина был установлен местными коммунистами в 2015 году, администрация Липецка направляла региональному обкому КПРФ претензию на предмет нарушения процедуры согласования, однако памятник остался на месте. Бюст уже дважды поливали розовой краской.
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