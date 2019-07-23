Дума поддержала создание реестра лиц, лишенных родительских прав

23.07.19 14:24

© РИА Новости. Алексей Куденко

23 июля. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон о передаче в банк данных сведений о лицах, лишенных родительских прав.

Закон предусматривает создание реестра лиц, лишенных родительских прав или отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

В такой реестр будут включаться и сведения о лицах, в отношении которых отменено усыновление по вине усыновителя.

Данный реестр будет включен в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Закон также предусматривает перечень персональных данных лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями по указанным основаниям, сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания прекращения учета.

Закон возлагает на суд обязанность по направлению выписки из решения суда о лишении (ограничении), восстановлении (отмене ограничения) в родительских правах, отмене усыновления также в орган опеки и попечительства - это позволит этим органам вести учет таких лиц посредством внесения указанной информации в банк данных.

Закон расширяет перечень информации, содержащейся в банке данных в анкете ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.