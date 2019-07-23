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Без отдыха: в Хабаровском крае спасают детей из сгоревшего палаточного лагеря
 
 
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23.07.19 14:15

Медведев заявил о грубом нарушении безопасности в сгоревшем лагере "Холдоми"

© РИА Новости. МЧС РФ
23 июля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в палаточном лагере в Хабаровском крае были грубо нарушены правила безопасности, и поручил определить лиц, давших разрешение на такое место отдыха.

"У нас сейчас пора отпусков и каникул, и, к сожалению, происходят трагедии. В Хабаровском крае детский лагерь был палаточный, который сгорел, есть погибшие, раненые", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что необходимо разобраться с причинами произошедшего, и этими вопросами занимается Следственный комитет, а также оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал - этим занимается Минздрав и МЧС.

"Но я вот о чем хотел бы сказать: очевидно, абсолютно, что там были грубейшие нарушения безопасности. Надо разобраться в том, кто давал разрешение на создание подобного рода места отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что эти вопросы должны быть рассмотрены по линии министерства просвещения, которое отвечает за детский отдых. "С тем, чтобы просто понять причины, почему это в таком жутком состоянии изначально было запланировано. Трагедия случилась, и, конечно, все на это обратили внимание. Но надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы, это в целом абсолютно недопустимо", - сказал премьер.

Медведев сообщил, что даст соответствующее поручение министерству просвещения. "Татьяна Алексеевна (Голикова), вы посмотрите обязательно. И, естественно, министерство просвещения вместе с Роспотребнадзором должно определить именно причины, устранить их на будущее", - сказал премьер.

Вице-премьеру Юрию Трутневу Медведев поручил доложить об итогах.

Глава кабмина выразил свое возмущение заявлением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что "никто не знал" о сгоревшем палаточном лагере.

"Возвращаясь к этой теме - смотрю, губернатор Хабаровского края по фамилии Фургал сказал: никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит?! А чья обязанность знать?" - сказал Медведев на встрече с вице-премьерами во вторник.

"Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит они плохо исполняются свои обязанности. А если знали, то почему разрешили? Разберитесь и доложите", - дал поручение премьер-министр.

"Он (лагерь - ИФ) числился в реестре лагерей Хабаровского края", - отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Тем более", - отреагировал на это замечание премьер-министр.

Ранее во вторник Следственный комитет РФ сообщил о задержании двоих руководителей детского лагеря в Хабаровском крае, где произошел пожар, унесший жизни четверых детей.

"В рамках расследования уголовного дела о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов", - сообщила "Интерфаксу представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что в настоящее время уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Следователи ведут допрос подозреваемых. После проведения необходимых следственных действий они будут водворены в изолятор временного содержания. Также назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинские, пожарно-техническая экспертиза и другие",- заявила представитель следствия.

Как сообщалось, в ночь на вторник на территории туркомплекса "Холдоми " в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар в детском палаточном лагере, четыре ребенка погибли. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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