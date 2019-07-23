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23.07.19 14:20

Росавиация нашла подрядчика на реконструкцию только 2 аэропортов из 5 на Д.Востоке

© РИА Новости. Максим Блинов
23 июля. Interfax-Russia.ru - Росавиация подвела итоги пяти конкурсов на реконструкцию аэропортов на Дальнем Востоке, подрядчик нашелся только по двум из них, следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Так, только одна компания - ООО "Нордтрансстрой" (Магадан) - подала заявку на участие в конкурсе на реконструкцию аэропортов "Сеймчан" (Магаданская область) и "Олекминск" (Якутия). Оба контракта будут заключены по начальной цене - 1,53 млрд рублей и 2,719 млрд рублей соответственно.

В "Сеймчане" реконструкция будет вестись в условиях действующего аэропорта. В числе работ - реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП, протяженность - 1,65 тыс. м) и рулежной дорожки, строительство здания стояночных боксов для спецавтотранспорта, строительство служебно-пассажирского здания пропускной способностью 50 пассажиров в час с привокзальной площадью, устройство объектов светосигнального оборудования и другое. Работы необходимо выполнить к октябрю 2021 года.

В "Олекминске" подрядчику предстоит реконструировать ВПП, рулежные дорожки и перрон, а также установить ограждение аэропорта, построить КПП, расходный склад ГСМ и выполнить ряд других работ. Сроки работ - 2019-2022 годы.

Аэропорт "Олекминск" имеет ВПП длиной 1,773 тыс. м. Сообщалось, что в аэропорту запланирована полная замена грунтового покрытия ВПП на искусственное. В ходе работ будет ограничено движение самолетов на летном поле, однако в дальнейшем эта реконструкция решит ежегодную транспортную проблему с размоканием ВПП в районе.

При этом не поступило заявок на реконструкцию аэропортов "Жиганск" (начальная цена контракта - 1,168 млрд рублей) и "Нерюнгри" (7,385 млрд рублей) в Якутии, а также на реконструкцию аэропорта "Певек" (3,566 млрд рублей) в Чукотском автономном округе.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Нордтрансстрой" создано в 2010 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Компанией в равных долях владеют магаданские бизнесмены Игорь Краснов и Вячеслав Михайлов. В 2017 году ООО получило 784 млн рублей выручки, чистая прибыль составила почти 89 млн рублей. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2018 году компания заключила 3 госконтракта на общую сумму 320,3 млн рублей, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реконструкции аэропортового комплекса "Сокол" (Магадан). В 2019 году "Нордтрансстрой" уже заключил 4 контракта на общую сумму 1,7 млрд рублей, в том числе по реконструкции "Сокола" - на 1,5 млрд рублей. Ранее компания участвовала в реконструкции аэропорта "Саккырыр" и "Чокурдах" (оба - Якутия).

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