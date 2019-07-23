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23.07.19 14:23
Путин позитивно оценил тенденции развития Кабардино-Балкарии
На встрече с главой государства Коков, в частности рассказал, что в первой половине 2019 года в республике наблюдается рост промышленного и хозяйственного производства, в строительной и туристических областях. Кроме того, растут инвестиции в основной капитал и зарплата, которая увеличилась на 2,5% до 26,3 тыс. рублей.
Также он отметил снижение госдолга с 12 до 8 млрд рублей.
Путин назвал это хорошими показателями.
"В целом тенденции неплохие, я бы сказал, положительные, поэтому хочу пожелать Вам успехов", - сказал он, заслушав доклад главы Кабардино-Балкарии.
"Главное, чтобы у вас выстроились хорошие рабочие отношения с федеральными министерствами, ведомствами, чтобы вовремя шло финансирование, ритмично, а вы были готовы к освоению тех средств, тех ресурсов, которые предусмотрены на соответствующие национальные проекты применительно к республике", - добавил президент.
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