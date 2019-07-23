|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
23.07.19 14:25
Памфилова: митинги не влияют на решения ЦИК
"Митинги это ваше право. Я как правозащитник много сделала, чтобы люди могли выражать свое мнение на митингах. Но эффект митингов на решения ЦИК ноль, потому что мы не политический орган", - сказала она.
Оппозиционные кандидаты потребовали встречи с Памфиловой, когда они столкнулись с проблемами на этапе проверки подписей, необходимых для их регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Памфилова выразила готовность встретиться с ними, но после 22 июля, когда она выйдет с больничного.
Между тем, 16 июля рабочая группа ЦИК под руководством зампреда комиссии Николая Булаева приняла оппозиционных кандидатов.
Обращение с просьбой о встрече с Памфиловой подписали 14 кандидатов, но пришли тогда в ЦИК только трое - представители "Яблока" Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров, а также самовыдвиженец Иван Кульнев. Митрохин пояснил, что, если бы Памфилова присутствовала на встрече, другие кандидаты тоже были бы в Центризбиркоме.
Оппозиционные кандидаты описали проблемы, с которыми столкнулись на этапе проверки выборов: намеренные, по их мнению, ошибки в именах при вводе данных в ГАС "Выборы" при том, что в подписных листах написано верно, а также недопуск к этапу сверки с базами данных МВД. Все они получили отказ в регистрации.
Булаев подчеркнул, что ЦИК пока не может вмешиваться в ситуацию: обжаловать решения окружных избирательных комиссий кандидаты могут в суде или Мосгоризбиркоме.
14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек.
15 июля с кандидатами должен был встретиться глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, однако кандидатов не устроил предложенный им формат личных приемов, обсудить претензии со всеми вместе Горбунов отказался.
Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты провели еще ряд встреч со своими сторонниками на Трубной площади.
20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тыс. человек. По данным "Белого счетчика" - 22,5 тыс.
По итогам акции получившие отказ кандидаты опубликовали заявление, в котором потребовали регистрации, а также встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket