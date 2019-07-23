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23.07.19 14:25

Памфилова: митинги не влияют на решения ЦИК

© РИА Новости. Илья Питалев
23 июля. Interfax-Russia.ru - Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, заявила, что с помощью митингов нельзя повлиять на работу Центральной избирательной комиссии.

"Митинги это ваше право. Я как правозащитник много сделала, чтобы люди могли выражать свое мнение на митингах. Но эффект митингов на решения ЦИК ноль, потому что мы не политический орган", - сказала она.

Оппозиционные кандидаты потребовали встречи с Памфиловой, когда они столкнулись с проблемами на этапе проверки подписей, необходимых для их регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Памфилова выразила готовность встретиться с ними, но после 22 июля, когда она выйдет с больничного.

Между тем, 16 июля рабочая группа ЦИК под руководством зампреда комиссии Николая Булаева приняла оппозиционных кандидатов.

Обращение с просьбой о встрече с Памфиловой подписали 14 кандидатов, но пришли тогда в ЦИК только трое - представители "Яблока" Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров, а также самовыдвиженец Иван Кульнев. Митрохин пояснил, что, если бы Памфилова присутствовала на встрече, другие кандидаты тоже были бы в Центризбиркоме.

Оппозиционные кандидаты описали проблемы, с которыми столкнулись на этапе проверки выборов: намеренные, по их мнению, ошибки в именах при вводе данных в ГАС "Выборы" при том, что в подписных листах написано верно, а также недопуск к этапу сверки с базами данных МВД. Все они получили отказ в регистрации.

Булаев подчеркнул, что ЦИК пока не может вмешиваться в ситуацию: обжаловать решения окружных избирательных комиссий кандидаты могут в суде или Мосгоризбиркоме.

14 июля в Москве прошла несогласованная с властями акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек.

15 июля с кандидатами должен был встретиться глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, однако кандидатов не устроил предложенный им формат личных приемов, обсудить претензии со всеми вместе Горбунов отказался.

Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты провели еще ряд встреч со своими сторонниками на Трубной площади.

20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тыс. человек. По данным "Белого счетчика" - 22,5 тыс.

По итогам акции получившие отказ кандидаты опубликовали заявление, в котором потребовали регистрации, а также встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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