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23.07.19 14:27
Врио главы Астраханской области Бабушкин сдал документы на выборы
"Собрали более 50 тысяч подписей астраханцев, но мы подали (в избирком - ИФ) более 8 тысяч подписных листов, а также необходимое количество голосов депутатов. Муниципальный фильтр пройден", - сказал Бабушкин журналистам после подачи документов в областную избирательную комиссию.
По его словам, в случае избрания на пост он представит в качестве кандидатов в сенаторы депутата Госдумы РФ Леонида Огуля, действующего сенатора Александра Башкина, депутата думы Астрахани Сергея Кодюшева.
Документы на регистрацию принимаются с 14 по 24 июля. Кандидатам необходимо представить первый финансовый отчет, сведения о трех представителях в Совете Федерации, которых предложит победивший глава региона , а также предоставить подтверждение прохождения 7-процентного муниципального фильтра - 121 подпись депутатов и глав муниципальных образований и 7 тыс. 343 подписи избирателей. В течение десяти дней документы будет проверять областная избирательная комиссия.
В настоящее время 16 кандидатов уведомили астраханский избирком о том, что планируют участвовать в выборах главы региона. Один, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев, накануне представил документы на выборы главы региона.
Как сообщалось. 5 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего врио главы региона Сергея Морозова по собственному желанию. Он был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Бабушкин до своего назначения врио главы Астраханской области был заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Он родился 5 апреля 1970 г. в Рыбинске Ярославской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций". С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.
С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса.
Выборы в Астраханской области назначены на 8 сентября этого года.
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