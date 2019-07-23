Ростехнадзор нашел ряд нарушений на новокузнецком меткомбинате Evraz

23.07.19 14:32

© РИА Новости. Сергей Гунеев

23 июля. Interfax-Russia.ru - Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявило ряд нарушений в ходе внеплановой проверки АО "Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" ("Евраз ЗСМК", Новокузнецк, входит в Evraz), сообщается в аналитической системе СПАРК-Интерфакс

В частности, узел аварийного перелива чугуна в кислородно-конвертерном цехе (ККЦ) N2 меткомбината, а также узлы загрузки стационарного миксера и узел перелива чугуна из ковша в ковш в ККЦ N1 не оборудованы аспирационными или вентиляционными системами. В результате "не обеспечивается удаление пылегазовоздушных смесей от мест выделения и очистка их перед выбросом в атмосферу". Ведомство отмечает, что оба объекта являются источниками "загрязнения воздуха опасными и вредными веществами".

Кроме того, в электросталеплавильном цехе "отсутствуют (не оборудованы) устройства автоматического контроля содержания опасных веществ в помещении дымососной".

Не выполнены в установленный срок мероприятия "дальнейшей безопасной эксплуатации" зданий и сооружений сортопрокатного и электросталеплавильного цехов меткомбината. Речь идет, в том числе, об устранении трещин в кирпичной кладке, восстановлении защитного слоя бетона, восстановлении гидроизоляционных свойств кровли, усилении колонн в соответствии с проектом.

В числе выявленных нарушений - эксплуатация и ревизия отсечных клапанов котельного цеха "не в соответствии с паспортами заводов-изготовителей". "Паспорта заводов-изготовителей отсутствуют", - отмечает Ростехнадзор.

Выявленные нарушения предписано устранить в период с конца августа до конца 2019 года (для каждого нарушения свои сроки устранения).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", проверка проводилась в июле в рамках надзора за выполнением предписаний, выданных меткомбинату в июне 2018 года и в апреле 2019 года.

"Евраз ЗСМК" образовано в 2011 году в результате объединения ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" и ЗАО "Машина непрерывного литья слябов". Объединенный комбинат является одним из крупнейших в России металлургических предприятий полного цикла, производит длинномерную продукцию строительного и машиностроительного сортамента, в том числе трамвайные рельсы и рельсы для метрополитена.