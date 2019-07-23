Жителей Тюмени на фестивале отцов научат мастерить кукол и модели самолетов

23.07.19 14:39

© РИА Новости. Антон Вергун

23 июля. Interfax-Russia.ru - Фестиваль для пап и их детей состоится 4 августа в Тюмени, сообщает во вторник областной департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

На фестивале, который пройдет в Заречном парке, родители смогут обсудить такие вопросы, как гаджеты в воспитании детей, совмещение карьеры и семейной жизни.

В этот день в парке пройдут мастер-классы по моделированию самолетов, созданию кукол и музыкальных инструментов из подручных материалов, а также по проведению химических опытов в домашних условиях.

Все желающие смогут принять участие в квесте, забеге на самокатах, в битве на джедайских мечах.

Кроме того, в парке будут работать тематические площадки, посвященные творчеству, иностранным языкам, путешествиям, спорту, интеллектуальным играм.