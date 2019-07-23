Путин поручил сократить использование тетрадей в школах за счет цифровых технологий

23.07.19 14:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

23 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе за счет внедрения цифровых технологий.

Соответствующее поручение по итогам состоявшегося 16 мая пленарного заседания независимых и региональных СМИ "Правда и справедливость" опубликовано на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что этот вопрос должен рассматриваться "в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", предусмотренного нацпроектом "Образование".

Кроме того, должен быть проведен анализ обеспеченности обучающихся по основным общеобразовательным программам учебными пособиями, рабочими тетрадями и при необходимости приняты меры по оказанию адресной социальной помощи семьям, которые не могут позволить себе приобретение указанных товаров.

Еще одно поручение правительству касается необходимости представить предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на обеспечение надлежащего качества строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, должны быть представлены предложения по разработке соответствующей программы обеспечения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем.

Также кабинет министров должен рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству служебных жилых помещений для участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в государственную программу Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".

Президент поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в части, касающейся включения в него некоторых профессий, должностей, специальностей лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве.

В свою очередь, прокуратура РФ должна провести проверку соблюдения законодательства физическими и юридическими лицами, использующими леса в муниципальных районах Иркутской области, на территориях которых в мае 2019 года произошли лесные пожары, и должностными лицами региона при осуществлении возложенных на них полномочий по профилактике и ликвидации лесных пожаров, а также по ликвидации последствий таких пожаров.