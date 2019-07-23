Пляски на костях: эксперты опровергли теории СМИ о причинах катастрофы глубоководной станции
  
Не поделили небо: Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
   
Без отдыха: в Хабаровском крае спасают детей из сгоревшего палаточного лагеря
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
23.07.19 14:56

Путин поручил сократить использование тетрадей в школах за счет цифровых технологий

© РИА Новости. Максим Богодвид
23 июля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе за счет внедрения цифровых технологий.

Соответствующее поручение по итогам состоявшегося 16 мая пленарного заседания независимых и региональных СМИ "Правда и справедливость" опубликовано на сайте Кремля.

В поручении отмечается, что этот вопрос должен рассматриваться "в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", предусмотренного нацпроектом "Образование".

Кроме того, должен быть проведен анализ обеспеченности обучающихся по основным общеобразовательным программам учебными пособиями, рабочими тетрадями и при необходимости приняты меры по оказанию адресной социальной помощи семьям, которые не могут позволить себе приобретение указанных товаров.

Еще одно поручение правительству касается необходимости представить предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на обеспечение надлежащего качества строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, должны быть представлены предложения по разработке соответствующей программы обеспечения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем.

Также кабинет министров должен рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству служебных жилых помещений для участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в государственную программу Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".

Президент поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в части, касающейся включения в него некоторых профессий, должностей, специальностей лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве.

В свою очередь, прокуратура РФ должна провести проверку соблюдения законодательства физическими и юридическими лицами, использующими леса в муниципальных районах Иркутской области, на территориях которых в мае 2019 года произошли лесные пожары, и должностными лицами региона при осуществлении возложенных на них полномочий по профилактике и ликвидации лесных пожаров, а также по ликвидации последствий таких пожаров.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  23.07.19 14:49
Свыше 4,5 тыс. москвичей тестируют систему электронного голосования на выборах в Мосгордуму
.
  23.07.19 14:25
Памфилова: митинги не влияют на решения ЦИК
.
  23.07.19 13:55
Мосгорсуд до ноября оставил сестер Хачатурян под запретом определенных действий
.
  23.07.19 10:29
Чемпионат мира по воркауту пройдет 27 июля в "Лужниках"
.
  23.07.19 08:55
В усадьбе Братцево началась реставрация церкви Покрова Пресвятой Богородицы
.
  22.07.19 14:08
Третьяковка рассчитывает на строгое наказание похитителя картины Куинджи
.
  22.07.19 13:39
Гидрометцентр: настоящее лето пришло в Москву на один день
.
  22.07.19 13:28
Стипендии имени Станислава Говорухина утвердили для студентов-режиссеров ВГИК
.
  22.07.19 11:02
На станции метро "Окская" в Москве создадут иллюзию реки
.
  22.07.19 08:25
Госдума намерена уточнить мандат ЦБ в вопросах экономического роста в РФ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket