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23.07.19 14:56
Путин поручил сократить использование тетрадей в школах за счет цифровых технологий
Соответствующее поручение по итогам состоявшегося 16 мая пленарного заседания независимых и региональных СМИ "Правда и справедливость" опубликовано на сайте Кремля.
В поручении отмечается, что этот вопрос должен рассматриваться "в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", предусмотренного нацпроектом "Образование".
Кроме того, должен быть проведен анализ обеспеченности обучающихся по основным общеобразовательным программам учебными пособиями, рабочими тетрадями и при необходимости приняты меры по оказанию адресной социальной помощи семьям, которые не могут позволить себе приобретение указанных товаров.
Еще одно поручение правительству касается необходимости представить предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на обеспечение надлежащего качества строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кроме того, должны быть представлены предложения по разработке соответствующей программы обеспечения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем.
Также кабинет министров должен рассмотреть вопрос о включении мероприятий по строительству служебных жилых помещений для участников программ "Земский доктор" и "Земский учитель" в государственную программу Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".
Президент поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в части, касающейся включения в него некоторых профессий, должностей, специальностей лиц, проработавших не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве.
В свою очередь, прокуратура РФ должна провести проверку соблюдения законодательства физическими и юридическими лицами, использующими леса в муниципальных районах Иркутской области, на территориях которых в мае 2019 года произошли лесные пожары, и должностными лицами региона при осуществлении возложенных на них полномочий по профилактике и ликвидации лесных пожаров, а также по ликвидации последствий таких пожаров.
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