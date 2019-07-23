Арестован фигурант дела о мошенничестве при строительстве оборонзавода в Нижнем Новгороде

23.07.19 14:59

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

23 июля. Interfax-Russia.ru - Нижегородский районный суд арестовал владельца "ВИП-Стройинжиниринг" Сергея Дегтярева по делу о мошенничестве при строительстве оборонного завода в Нижнем Новгороде.

"Дегтярев арестован до 8 сентября, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере)", - сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в суде.

В свою очередь адвокат Елена Блинова, представляющая интересы Дегтярева, уточнила агентству, что ее подзащитный является фактически владельцем ООО "ВИП-Стройинжиниринг, основным видом деятельности которого - строительство жилых и нежилых зданий.

По ее словам, ему инкриминируют хищение бюджетных средств и невыполнение условий договора при строительстве объектов Нижегородского завода 70-летия Победы концерна "Алмаз-Антей".

"Дело было возбуждено еще в 2016 году. Ущерб составляет 255 млн рублей", - сказала адвокат.

Она отметила, что в рамках того же дела задержана дочь Дегтярева - Евгения, которая, по решению суда, два месяца проведет под домашним арестом.

Информированный источник уточнил агентству, что уголовное дело было возбуждено следователями ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее Дегтяревы были фигурантами другого громкого уголовного дела - о хищениях на 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный".

Они находились оба под арестом с сентября 2015 года.

В феврале 2018 года судом первой инстанции они и двое соучастников были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В октябре 2018 года апелляционным постановлением Мосгорсуд смягчил наказание: Дегтяревой суд назначил 3 года и 10 месяцев со штрафом в 600 тыс. рублей, ее освободили сразу в зале суда за отбытием наказания.

Дегтяреву было окончательно назначено наказание в виде 5 лет и 2 месяцев колонии общего режима со штрафом в 750 тыс. рублей, он вышел на свободу в апреле 2019 года.

Строительство Нижегородского завода 70-летия Победы, входящего в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей", началось в 2011 году, к концу 2015 года его цеха оснастили оборудованием. Завод выпускает средства зенитных ракетных систем С-400, С-500, "Витязь", радиолокационные комплексы "Небо-М", "Ниобий". В 2015 году завод получил все необходимые лицензии и стал участником гособоронзаказа.