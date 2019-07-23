Петербургская компания хочет обанкротить Антипинский НПЗ и его экс-владельца Мазурова

23.07.19 15:06

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 июля. Interfax-Russia.ru - ООО "БалтСетьСтрой" (Санкт-Петербург) сообщило о намерении подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве недавно арестованного владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Также, согласно сообщению, размещённому в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru), компания намерена обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о банкротстве Антипинского НПЗ (Тюмень), который до мая этого года принадлежал Мазурову.

Кроме того, "БалтСетьСтрой" хочет подать в Арбитражный суд республики Марий Эл заявление о банкротстве "Марийского НПЗ" (находится в управлении ГК "Новый поток").

Суммы требований компания пока не раскрывает.

В июне этого года "БалтСетьСтрой" подала несколько исков к Антипинскому, Марийскому и Афипскому НПЗ (все ранее находились в управлении ГК "Новый поток") на общую сумму в 6,5 млрд рублей, а также на 3,5 млрд рублей к Интерпромбанку, где Мазуров является совладельцем.

Как сообщалось, "Антипинский НПЗ" 18 мая подал в суд заявление о собственном банкротстве, оценив неоспариваемые требования кредиторов в 346 млрд рублей. Позже в дело о банкротстве НПЗ вступил кредитор завода - Московский кредитный банк (МКБ) с требованиями в 1,9 млрд рублей. Суд также принял к производству заявление ООО "СБК" (структура Сбербанка с требованиями 70,135 млн рублей и заявление Абсолют банка с требованиями в 3,168 млрд рублей. Кроме того, о своем намерении обанкротить НПЗ заявила транспортно-экспедиторская компания ООО "Коксохимтранс", Промсвязьбанк и "дочка" химической компании Innospec - ООО "Инноспек Рус" (занимается продажей топливных присадок).

Ранее сообщалось, что СП Сбербанка России и группы инвесторов - ООО "Сокар Энергоресурс" - приобрело 80% акций Антипинского НПЗ у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

В мае этого года Сбербанк за долги приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток". По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. Кредиторами НПЗ помимо Сбербанка, Абсолют банка, МКБ и Промсвязьбанка являются Интеркомбанк и Кредит Европа банк.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году Антипинский НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам 4 месяцев 2019 года переработка Антипинского НПЗ снизилась до 1,767 млн тонн с 2,385 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время Марийский НПЗ является единственным нефтезаводом, находящимся под управлением "Нового потока" Мазурова. До мая этого года группе принадлежал Антипинский НПЗ, также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Как сообщалось, Мазуров 13 июля по прилету в Москву из зарубежной командировки в аэропорту "Шереметьево" был задержан и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. Мазуров подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), наказание по данной статье предусматривает до 10 лет заключения. Уголовное дело было возбуждено 12 июля по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал и сам "Антипинский НПЗ". Суд 15 июля арестовал Мазурова по делу о мошенничестве до 12 сентября.