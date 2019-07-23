В Петербурге за месяц от укусов клещей пострадали 3 тысячи человек

23.07.19 15:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

23 июля. Interfax-Russia.ru - С начала сезона в медицинские организации Петербурга по поводу присасывания клещей обратилось 10,7 тысяч человек, в том числе 1,8 тысяч детей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Месяц назад общее количество пострадавших было меньше 8 тысяч.

В настоящее время на территории Петербурга клещи присосались к 1 069 взрослым и детям. Наибольшее количество пострадавших от клещей регистрируется на территории Пушкинского района - 362 человек, Курортного -274, Приморского - 94.

В сезон 2019 года зарегистрировано 35 случаев заболевания клещевым энцефалитом, только один связан с заражением в черте города. Месяц назад их было всего 15.

За месяц зарегистрировано 102 случая клещевого иксодового боррелиоза, всего с начала сезона - 157. Заражение этим заболеванием в 6 случаях произошло в черте города, остальные случаи заражения произошли на территориях Ленинградской области и других субъектов РФ.

"Лабораториями Петербурга исследовано 14 340 клещей, снятых с людей. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаружен в 3 354 пробах, клещевого вирусного энцефалита - в 59 пробах, моноцитарного эрлихиоза человека - в 242 пробах", - говорится в сообщении.

В рамках плановой вакцинации поликлиниками города привито против клещевого энцефалита 33 763 человека, в том числе 9 647 детей до 17 лет.