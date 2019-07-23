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23.07.19 15:21
Власти Тувы составили комплексный план социально-экономического развития республики до 2025 года
"Заканчивается июль, в течение которого мы должны были представить в Минэкономразвития России сформированный комплексный план. Он сформирован и направлен в федеральное ведомство. Наступает активный период согласования пунктов плана в федеральных министерствах и ведомствах", - заявил глава республики Шолбан Кара-оол.
По данным пресс-службы правительства региона, комплексный план состоит из шести приложений и включает 297 мероприятий. В нем определены 74 целевых показателя, 55 приоритетных инвестпроекта и 159 инфраструктурных проекта, более 100 из которых посвящены обновлению именно социальной инфраструктуры. Также власти составили сетевой план-график реализации мероприятий.
"Подготовка комплексного плана социально-экономического развития республики - вопрос номер один для нас, связанный с привлечением инвестиций. Нам нужно согласовать 297 мероприятий, которые отражены в плане. Мы имеем благоприятное отношение к республике со стороны премьер-министра России, министра экономического развития и других министров. Не ослаблять темпа в этой работе. Об этом мы договорились", - отметил Шолбан Кара-оол.
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