Фестиваль гончаров в Рязанской области соберет более 300 лучших мастеров

23.07.19 15:26

© РИА Новости. Юлия Калинина

23 июля. Interfax-Russia.ru - VII Международный фестиваль гончаров пройдет в городе Скопин Рязанской области с 14 по 19 августа, сообщила во вторник пресс-служба Минтуризма региона.

"Форум специалистов по гончарному делу в рязанском Скопине проводится раз в три года. В этот раз заявки на участие в нем подали более 300 лучших мастеров из разных регионов России и зарубежья" - отмечает пресс-служба.

В программе фестиваля ярмарка гончарных изделий, мастер-классы, конкурсы для туристов, персональные выставки мастеров керамики, игры-квесты, выступления творческих коллективов и многое другое. Гости праздника смогут сфотографироваться с ходулистами, посмотреть фаер-шоу и принять участие в пеших экскурсиях по Скопину - столице гончарного промысла России.