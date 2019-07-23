Кировский рыбак поймал сома длиной в человеческий рост

23.07.19 15:31

Фото из соцсетей

23 июля. Interfax-Russia.ru - Сом-гигант попался рыбаку из Кировской области, сообщается в паблике "Типичный Киров" в соцсети.

На выложенной фотографии изображен довольный рыболов, который с трудом держит сома, пойманного на реке Вятке. Длина рыбы - примерно с человеческий рост.

"Малыш сом из Вятки! Взял на квок", - говорится в надписи к фотографии.

Квок - это применяемая при ловле сома колотушка. Она производит булькающие звуки при ударе по воде, привлекая рыбу.

Пользователи соцсети активно обсуждают рыбацкий трофей. Одни удивляются величине рыбы, другие высказывают мнение, что сома нужно было отпустить обратно в реку.

Это уже не первый случай поимки огромного сома кировскими рыбаками. Так, два года назад в соцсети появлялись фотографии добычи весом 90 кг и длиной в человеческий рост. Сом был пойман в Котельническом районе.