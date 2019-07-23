Врачи пока не будут ампутировать правую руку избитой ингушской девочке

23.07.19 15:38

© РИА Новости. Григорий Сысоев

23 июля. Interfax-Russia.ru - Решение об ампутации правой руки покалеченной девочки из Ингушетии будет приниматься позже, в левой руке пока нет движения, сообщили во вторник в пресс-службе московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"На фоне уменьшения интенсивной терапии общее состояние Аиши стабильно. У врачей еще есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений. После этого, в более поздний период, будет приниматься решение об уровне ампутации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проведенная терапия позволила избежать ампутации левой руки, но в связи с длительным сдавливанием тугими повязками руки "произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность".

"Полноценное восстановление функции нервов левой руки может занять очень длительное время", - добавили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили положительную динамику в заживлении ожогов.

"Аппетит у Аиши хороший. Рвоты нет. Девочку постепенно стали ставить на ножки. У ребенка врожденный вывих левого тазобедренного сустава, тактика лечения которого будет определена после полной стабилизации состояния больной", - говорится в сообщении.

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Девочку перевезли на лечение в Москву. В настоящее время решается вопрос об ампутации ее правой кисти.

По подозрению в совершении преступления была арестована ее родственница Ганиева. Она приходится ребенку тетей по линии отца. Девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке.

Следствие выяснило, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года Ганиева систематически била ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и телу. Женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.