"Ночные Волки" покажут трюки под музыку симфонического оркестра на байк-шоу в Севастополе

23.07.19 15:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 июля. Interfax-Russia.ru - Ежегодное международное байк-шоу клуба "Ночные Волки" пройдет под Севастополем 10-11 августа, сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе оргкомитета.

"Кульминация байк-шоу - это масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений", - поясняется в анонсе шоу.

В кульминации программы под названием "Тень Вавилона" будут задействованы пианист, народный артист России Юрий Розум, певец Григорий Лепс, Севастопольский государственный симфонический оркестр, балетная группа Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

"Каждый год сценарий шоу остается секретом - его можно будет увидеть только один раз. Сюжет отражает историю России, мира, а также то, что сейчас происходит, и будущее", - уточнили агентству в пресс-службе.

Зрители едут на байк-шоу из разных уголков планеты, отметил собеседник агентства. Организаторы ждут участников из Австралии, Германии, Китая, Италии, США и других стран. В прошлом году программу посмотрели 150 тысяч человек.

Планируется, что на байк-шоу также выступят группы "Пилот", "Слот", Mordor, "Кипелов", "Архипелаг", "Алиса" и ряд других рок-исполнителей. Во второй день фестиваля состоится спортивный праздник с турниром ММА, силовым экстримом, мотоциклетными конкурсами и показательными выступлениями по вейкбордингу.

Организатор байк-шоу - всероссийский мотоклуб "Ночные волки". Фестиваль проводится с 90-х годов, в Севастополе в этом году он состоится уже в 10-й раз.