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23.07.19 15:59
Мэрия Москвы по поручению Путина проведет исследование проекта экотехнопарка "Шиес"
"Будут проведены проектно-изыскательские работы, в том числе по подготовке раздела мероприятий по охране окружающей среды", - сказал представитель пресс-службы.
В мэрии добавили, что проектные предложения будут представлены на общественные обсуждения для учета мнения населения.
Власти Архангельской области в свою очередь пообещали организовать общественные обсуждения по проекту экотехнопарка "Шиес". Об этом сообщает пресс-служба правительства Поморья со ссылкой на губернатора Игоря Орлова.
"Поручение президента будет исполнено (...) По завершению изысканий и формирования проектной документации, как того требует законодательство, будут проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду", - сказал Орлов.
Он добавил, что к 1 сентября доклад будет представлен.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых бытовых отходов.
Такое поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость".
Согласно документу, о выполнении поручения главы регионов Игорь Орлов и Сергей Собянин должны доложить президенту до 1 сентября текущего года.
С октября 2018 года жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми проводят митинги протеста против строительства мусорного полигона "Шиес".
Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе региона, признан приоритетным. Предполагается, что сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.
В середине мая Путин на медиафоруме ОНФ пообещал разобраться с проблемой строительства мусорного полигона в Архангельской области. "Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город. Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там (в Архангельской области) живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов", - сказал глава государства.
Позже в интервью газете "Коммерсантъ" губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщал, что в районе станции Шиес строится транспортно-разгрузочный узел, работы по возведению экотехнопарка не производятся, соответствующих разрешений нет. Митинги в регионе, по его мнению, связаны с тем, что людям не дают достаточной информации о проекте или они используют не ту информацию, которая позволяет делать объективный выбор. При этом он признал, что протесты против создания экотехнопарка стали самыми масштабными в Поморье.
15 июня ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".
Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населённый пункт Урдома находится в 35 км.
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