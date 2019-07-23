Счетпалата РФ предложила сообщить президенту о срыве сроков реконструкции Домодедово и аэропорта Челябинска

23.07.19 16:07

© РИА Новости. Алексей Дружинин

23 июля. Interfax-Russia.ru - Счетная палата РФ предложила проинформировать президента Владимира Путина о срыве сроков реконструкции аэродромных объектов в московском аэропорту "Домодедово" и челябинском "Баландино".

"Направить информационное письмо президенту РФ", - указано в отчете регулятора по итогам проверки расходования Росавиацией бюджетных средств на развитие аэропортов в 2016-2019 гг.

Отчет опубликован на сайте Счетпалаты во вторник. Содержащиеся в нем выводы, в более сжатом виде, ведомство публиковало еще месяц назад. В них высказывался ряд претензий к Росавиации, в частности, что та до сих пор не обеспечила ремонт действующей и строительство новой взлетно-посадочной полосы в "Домодедово". Также не построены перроны к новому терминалу аэропорта, который возвел инвестор (структуры бизнесмена Дмитрия Каменщика), в результате здание до сих пор простаивает. Перенос сроков привел и к увеличению стоимости работ, отмечает Счетпалата.

В реконструкции "Баландино", которая ведется с 2018 г. и приурочена к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, Счетпалата также видит нарушения. Подрядчик в настоящее время не укладывается в график, отмечал аудитор Счетпалаты Валерий Богомолов. К 2020 году должен пройти техническое перевооружение воздушный пункт пропуска в "Баландино", однако на момент завершения проверки проектная документация отсутствовала, указывал регулятор.

В отчете, подписанным Богомоловым, предлагается направить информационное письмо президенту, а также в Минтранс РФ. Во втором случае рекомендовано принять меры по минимизации стоимости незавершенного строительства в "Домодедово"; оптимизировать работу по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска "Баландино", организовать контроль "за реализацией Росавиацией мероприятий по установлению приаэродромных территорий" в обоих аэропортах.