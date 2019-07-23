Задымленность от природных пожаров над территорией Красноярского края сохранится еще несколько дней

23.07.19 16:18

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

23 июля. Interfax-Russia.ru - Дымка от природных пожаров сохранится на территории Красноярского края ориентировочно до 26-27 июля, сообщает во вторник Главное управление МЧС по региону.

В настоящее время восточный ветер распространяет задымленность со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где действуют природные пожары. К выходным, по прогнозам, направление ветра изменится с восточного на западный и северо-западный.

Специалисты управления Роспотребнадзора в ходе ежесуточного мониторинга качества атмосферного воздуха превышений нормативов по содержанию вредных веществ за прошедшие сутки не выявили.

В сообщении отмечается, что на телефон доверия Главного управления МЧС по Красноярскому краю с начала недели поступило семь звонков от населения. Случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, в медицинские учреждения обращений не поступало.

Между тем, по сообщению пресс-службы краевого правительства, за прошедшие сутки в крае ликвидировано шесть лесных пожаров в Эвенкийском районе на общей площади более 9,3 тыс. га.

Основная часть возгораний действует в Эвенкии. Там на протяжении длительного времени нет дождя, температура воздуха держится на отметке +30, ситуацию усугубляют сильные порывы ветра и частые грозы. Именно из-за так называемых сухих гроз и возникли все лесные пожары. Большинство возгораний зафиксировано в крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае действует 112 на площади 740 тыс. га, три из них тушат сотрудники авиапожарной службы.