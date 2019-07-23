Отслеживание содержания e-mail сообщений может нарушить тайну личной переписки, считают в Госдуме

23.07.19 17:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

23 июля. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил о спорности ряда положений законопроекта, предлагающего устанавливать обязанность владельцев сервисов электронной почты идентифицировать пользователей и ограничивать пересылку запрещенной информации.

Соответствующая законодательная инициатива была внесена во вторник в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и Александром Карлиным.

"В пояснительной записке авторы говорят о важности предлагаемых мер для противодействия распространению заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры. В то же время обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституций права граждан на тайну личной переписки", - сказал Левин журналистам во вторник.

Кроме того, председатель комитета Госдумы отметил, что "предлагаемая норма ущемляет права тех, кто использует электронные сервисы через точки коллективного доступа и не имеет собственного мобильного телефона". Такая ситуация, по мнению Левина, "возможна в труднодоступных районах нашей страны".

"Также необходимо предусмотреть защиту интересов российских компаний, предоставляющих услуги электронной почты и исключить создание для них неравного положения с зарубежными конкурентами на рынке таких услуг", - сказал Левин.