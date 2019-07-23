Вездеход упал в ущелье на Камчатке, погибли двое геологов - МЧС

23.07.19 17:25

© РИА Новости. Александр Пирагис

23 июля. Interfax-Russia.ru - Двое геологов погибли и трое пострадали после того как их вездеход упал в ущелье на Камчатке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"На телефон доверия ГУ МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что в 81 км от населенного пункта Кирганик, в сторону Агинского месторождения вездеход с пятью геологами упал в ущелье глубиной 100-140 метров", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, два человека погибли, еще трое получили переломы. На место происшествия из города Петропавловск-Камчатский выехали спасатели.