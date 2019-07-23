Чиновник, бравший взятки медом и яйцами, осужден в Петерурге

23.07.19 17:28

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

23 июля. Interfax-Russia.ru - Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал инспектора комитета по вопросам законности Сергея Бутина на 650 тыс. рублей за получение взяток от уличных торговцев, сообщила во вторник объединенная пресс-служба городских судов.

Как установил суд, Бутин с 2015 года работал старшим инспектором в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. В этот период он неоднократно проверял незаконные торговые точки и получал взятки за непривлечение продавцов к ответственности.

Так, продавщице торговой точки на ул. Чебышевской чиновник предложил передавать ему по 2 тыс. рублей в месяц. Всего Бутин получил от нее не менее 32 тыс. рублей.

"Также Бутин осуществлял проверку торговой точки на ул. Рубакина и действий продавца. За непривлечение к ответственности просто забирал различные товары: банку меда за 700 рублей, 3 банки масла по 100 рублей каждая. У продавца К., с той же улицы, забрал шесть десятков яиц на сумму 600 рублей", - отметили в пресс-службе.

Обвиняемый признал вину частично и пояснил суду, что "мед не брал".

Суд признал Бутина виновным в получении взятки и мелком взяточничестве. Ему назначен штраф в размере 650 тыс. рублей с лишением права занимать должности на госслужбе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления сроком на два года.