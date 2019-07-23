Шукшинский кинофестиваль стартовал в Барнауле

23.07.19 17:29

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23 июля. Interfax-Russia.ru - ХХI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль открылся в Барнауле (Алтайский край), передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с торжественной церемонии в Театре драмы имени Василия Шукшина.

"Более 40 лет в память о нашем выдающемся земляке Василии Макаровиче Шукшине проходит этот фестиваль. За эти годы много гостей посетило наш край. 25 июля Шукшину исполнилось бы 90 лет, а суждено прожить ему было только половину из них. Но он успел сказать свое веское слово в литературе и кинематографе. (...) Слово Василия Макаровича касалось самых тонких струн души, волновало любого человека", - сказал на церемонии открытия губернатор региона Виктор Томенко.

По красной дорожке перед Алтайским краевым театром драмы прошли почетные гости и участники кинофестиваля: президент кинофестиваля Виктор Мережко, актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин, Алиса Гребенщикова, кинорежиссеры Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Алексей Федорченко, Владимир Котт.

Первым фильмом, представленным зрителям на кинофестивале, стал фильм "Последнее испытание" Петрухина. В основном конкурсе Шукшинского кинофестиваля участвуют десять картин: "Ваш репетитор", "Облепиховое лето", "Глубокие реки", "Война Анны", "Солдатик", "Интересная жизнь", "Двое", "Надо мною солнце не садится", "Лорик", "Последнее испытание".

"Миссия кинофестиваля - показать зрителям современное качественное российское кино. Такое кино, которое заставляет человека задуматься, помогает решить сложнейшие жизненные вопросы. Большинство фильмов в широком прокате еще не было", - подчеркнул Томенко.

24 и 25 июля состоятся показы фильмов конкурсной программы короткометражного кино. В программу вошли 16 фильмов, в том числе картины совместного производства США и России, Эстонии и России, фильм производства Республики Беларусь