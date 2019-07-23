Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания ПВО

23.07.19 18:10

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ

23 июля. Interfax-Russia.ru - Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО), заявил во вторник командующий Дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Южнокорейские летчики не в первый раз пытались помешать выполнению задания самолетами дальней авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО", - сказал он.

"Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - заявил Кобылаш.

По его словам военный атташе Южной Кореи получил ноту из-за действий южнокорейских истребителей над Японским морем.

"По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе Республики Корея вручена соответствующая нота", - сказал Кобылаш.

Он также опроверг данные о предупредительном огне истребителей Южной Кореи.

"Информация о якобы предупредительном огне со стороны южнокорейских истребителей не соответствует действительности", - сказал он журналистам.

"Если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ", - сообщил Кобылаш.

Южная Корея во вторник заявила о нарушении воздушного пространства российскими бомбардировщиками.

Минобороны РФ отвергло обвинения, заявив, что южнокорейские истребители пытались помешать совместному патрулированию стратегических бомбардировщиков России и Китая над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей.