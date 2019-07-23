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23.07.19 21:15
Экс-министр Абызов останется в СИЗО до 25 октября
"Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Абызова до 25 октября 2019 года", - говорится в решении судьи Артура Карпова.
Тем же постановлением на аналогичный срок суд оставил под арестом директора по экономике и финансам АО "Ремонтэнергомонтаж и сервис" ("РЭМиС") Галину Фрайденберг и бывшего члена совета директоров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") Николая Степанова.
Ранее во вторник суд на три месяца продлил сроки содержания под стражей еще троим фигурантам дела экс-министра: директору "Сибэко" Александру Пелипасову, заместителю генерального директора ООО "Ру-Ком" Максиму Русакову и экс-гендиректору АО "Сибирская энергетическая компания" ("РЭС") Сергею Ильичеву.
Согласно ходатайству следствия о продлении ареста Абызову, находясь на свободе, экс-министр может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом помешать ходу расследования.
Как пояснил следователь Сергей Степанов, к настоящему времени расследование закончить не удалось, поскольку следствию необходимо продолжить исследование большого объема различных материалов и документов, допросы свидетелей, а также получить заключения по назначенным экспертизам.
Сам Абызов и шестеро адвокатов попросили суд отказать следствию и изменить ему меру пресечения на домашний арест, указав не незаконность и необоснованность его обвинений.
Экс-министр, выступая в суде, в очередной раз заявил о своей невиновности и назвал происходящее с ним и другими обвиняемыми "большим и глобальным абсурдом".
Михаилу Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его арест.
По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.
Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками путем обмана акционеров "Сибэко" и "РЭС", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Следствие настаивает на том, что деятельность "ОПС Абызова" не относилась к предпринимательской и была направлена исключительно на "цель преступного личного обогащения".
Следствие также утверждает, что деятельность преступного сообщества поставила под угрозу "устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края".
Никто из обвиняемых не признает вину.
По словам самого Абызова, в рамках уголовного дела наложен арест на различные активы, связанные, в том числе с ним, более чем на 20 млрд рублей.
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