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24.07.19 06:18
Вертолет вылетел на помощь геологам, чей вездеход рухнул в ущелье на Камчатке
"По предварительным данным, двое из пострадавших в тяжелом состоянии, у одного травмы средней тяжести. Всех троих эвакуируют в Петропавловск-Камчатский, где госпитализируют в краевую больницу им.Лукашевского", - сказал представитель краевого министерства.
Он отметил, что к утру среды по местному времени на месте происшествия уже были медики, спасатели и полицейские из райцентра Мильково и Петропавловска-Камчатского, добравшиеся туда на автомобилях.
Представитель регионального министерства сказал, что у вездехода, по предварительным данным, отказали тормоза.
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