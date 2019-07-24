Вертолет вылетел на помощь геологам, чей вездеход рухнул в ущелье на Камчатке

24.07.19 06:18

© РИА Новости. Саид Царнаев

24 июля. Interfax-Russia.ru - Вертолет МИ-8 с медиками и спасателями на борту вылетел в Быстринский район Камчатки на помощь геологам, пострадавшим в результате падения вездехода в ущелье, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в министерстве специальных программ края.

"По предварительным данным, двое из пострадавших в тяжелом состоянии, у одного травмы средней тяжести. Всех троих эвакуируют в Петропавловск-Камчатский, где госпитализируют в краевую больницу им.Лукашевского", - сказал представитель краевого министерства.

Он отметил, что к утру среды по местному времени на месте происшествия уже были медики, спасатели и полицейские из райцентра Мильково и Петропавловска-Камчатского, добравшиеся туда на автомобилях.

Представитель регионального министерства сказал, что у вездехода, по предварительным данным, отказали тормоза.