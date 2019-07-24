Двое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере, доставлены в больницу в Хабаровске

24.07.19 06:21

© РИА Новости. Андрей Стенин

24 июля. Interfax-Russia.ru - Двое детей, госпитализированных ранее в больницу Комсомольска-на-Амуре после пожара в палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" в Солнечном районе, доставлены в больницу в Хабаровске, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко.

"Двое детей с отравлением угарным газом доставлены в детскую краевую больницу. Их состояние оценивают как удовлетворительное", - сказала она.

По словам Томченко, детей доставили без родителей, они дали своё согласие на перевозку и госпитализацию.