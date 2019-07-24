Пострадавшим при пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае выплатят от 200 тыс. до 400 тыс. рублей

24.07.19 06:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

24 июля. Interfax-Russia.ru - Семьям, чьи дети пострадали во время пожара в палаточном лагере на территории туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, будет выплачена компенсация, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

"Семьи пострадавших получат выплаты: 200 тыс. рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тыс. рублей - тяжкий и средней тяжести вред", - сказала Томченко.

Ранее сообщалось, что семьям четырех погибших детей будет выплачено по 1 млн рублей. "Семьи погибших по распоряжению губернатора также получат материальную помощь в размере 200 тысяч рублей для организации похорон", - сообщила пресс-секретарь главы региона.