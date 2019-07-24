Восстановление защитных сооружений в иркутском Нижнеудинске начнется 1 августа

24.07.19 06:54

© РИА Новости. Владимир Смирнов

24 июля. Interfax-Russia.ru - В городе Нижнеудинске (Иркутская область), пострадавшем от наводнения, работы по восстановлению защитных сооружений планируется начать 1 августа, сообщает в среду пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко.

Накануне Левченко провел в Нижнеудинске совещание, а также посетил более десятка объектов, которые подверглись воздействию паводка на территории города. Губернатор отметил, что с момента его второго посещения города после объявления чрезвычайной ситуации там успели принять много технических решений и выполнить много проектных работ, направленных на восстановление защитных сооружений, дамб, на водопонижение и водоотведение.

"Думаю, что с первого августа начнется работа по восстановлению защитных сооружений", - отметил губернатор, слова которого цитирует пресс-служба.