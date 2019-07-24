Власти Сахалина пообещали поддержку задержанным в КНДР морякам

24.07.19 07:03

© РИА Новости. Владимир Федоренко

24 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Сахалинской области подключились к освобождению моряков, задержанных в КНДР, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"В случившемся сейчас разбираются компетентные органы. В первую очередь, важно обеспечить безопасность моряков, среди которых три жителя Сахалинской области. В рамках своих полномочий будем оказывать необходимую помощь и поддержку. Постараемся сделать все для скорейшего и благополучного разрешения ситуации", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора области Сергея Будкина.

По словам Будкина, правительство Сахалинской области следит за развитием ситуации, взаимодействуя с представительством МИД России в Южно-Сахалинске.

Судно "Сянхайлинь-8" было задержано в ночь на 17 июля, когда оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Сейчас моряки находятся в порту Вонсан.

На борту рыболовецкого "Сянхайлинь-8", приписанного к сахалинскому Невельску, находятся 17 моряков, в том числе 15 россиян. По данным пресс-службы, среди них - трое жителей Сахалинской области: Невельска, Корсакова и Холмска.

"В ситуации разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии уже удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой", - сказано в сообщении.