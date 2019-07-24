Выжившие в крушении вездехода геологи госпитализированы в камчатскую краевую больницу

24.07.19 07:05

© РИА Новости. Андрей Стенин

24 июля. Interfax-Russia.ru -Геологи, пострадавшие в результате падения вездехода в ущелье, госпитализированы в Камчатскую краевою больницу, расположенную в Петропавловске-Камчатском, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в министерстве специальных программ Камчатского края.

"Вертолет Ми-8 со специальным оборудованием для транспортировки пострадавших эвакуировал троих геологов в Петропавловск-Камчатский. В пути они находились под присмотром специалистов центра медицины катастроф. На скорой помощи раненых доставили в больницу", - сказал представитель краевого министерства.

Он отметил, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, у одного травмы средней тяжести.