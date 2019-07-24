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24.07.19 07:05
Выжившие в крушении вездехода геологи госпитализированы в камчатскую краевую больницу
"Вертолет Ми-8 со специальным оборудованием для транспортировки пострадавших эвакуировал троих геологов в Петропавловск-Камчатский. В пути они находились под присмотром специалистов центра медицины катастроф. На скорой помощи раненых доставили в больницу", - сказал представитель краевого министерства.
Он отметил, что состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, у одного травмы средней тяжести.
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