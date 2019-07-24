Хабаровский лагерь "Холдоми", где при пожаре погибли 4 ребенка, будет закрыт

24.07.19 08:19

© РИА Новости. МЧС РФ

24 июля. Interfax-Russia.ru - Лагерь "Холдоми" в Солнечном районе, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли дети, необходимо закрыть, заявила на заседании КЧС в среду министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова.

"На сегодня район принял решение закрыть лагерь. Дети организованно вывозятся. Сейчас у нас там присутствуют 11 психологов, которые помогают, в том числе в эвакуации детей", - отметила Кузнецова.

На сегодняшний день в лагере в стационарных помещениях находятся 191 ребенок и 33 вожатых.

В свою очередь, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что необходимо готовить распоряжение о закрытии.

"Сегодня юридические службы начнут подготовку постановления. И начнем эвакуировать детей", - сказал Фургал.

Психологи также не рекомендуют оставлять детей в лагере, так как вожатые тоже получили психологическую травму.

"Вожатые в разной степени шокового состояния. Кто-то замкнулся в себе, кто-то плачет и открыто переживает горе, кто-то откровенно говорит, что не может здесь работать", - отметил психолог на КЧС.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

В настоящее время двое детей доставлены в детскую краевую больницу в Хабаровске с отравлением угарным газом. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одна девочка, которая была доставлена в шоковом состоянии, остается в Солнечной районной больнице и идет на поправку.

Семьям, чьи дети пострадали во время пожара в палаточном лагере, будет выплачена компенсация, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

"Семьи пострадавших получат выплаты: 200 тыс. рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тыс. рублей - тяжкий и средней тяжести вред", - сказала Томченко.

Семьям четырех погибших детей будет выплачено по 1 млн рублей. "Семьи погибших по распоряжению губернатора также получат материальную помощь в размере 200 тысяч рублей для организации похорон", - сообщила пресс-секретарь главы региона.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

В регионе с 24 июля объявлен трехдневный траур.