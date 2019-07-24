Возобновлено ж/д движение в Коми, прерванное из-за схода с рельсов вагонов с углем

24.07.19 08:23

© РИА Новости. Виталий Тимкив

24 июля. Interfax-Russia.ru - Движение поездов через станцию Керки Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД"), ранее прерванное из-за схода с рельсов 23 вагонов с углем, восстановлено, сообщила пресс-служба РЖД.

"24 июля в 01:24 (мск) открыто движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги", - говорится в сообщении.

Железнодорожники продолжают работы по восстановлению второго и третьего путей станции Керки, в них задействованы более 250 человек.

Ранее сообщалось, что в понедельник на железнодорожной станции Керки, где дожди размыли пути, сошли с рельсов 23 вагона с углем грузового поезда Воркута-Череповец АО "Воркутауголь". По информации пресс-службы СЖД, станция была закрыта для движения поездов предположительно на 48 часов для проведения восстановительных работ, внесены изменения в расписания поездов.

РЖД приостановили продажи билетов на ряд пассажирских поездов. В регионе организовали дополнительные авиарейсы.

Местные власти ввели режим ЧС. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило по факту происшествия уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).