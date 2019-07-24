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24.07.19 08:23
Возобновлено ж/д движение в Коми, прерванное из-за схода с рельсов вагонов с углем
"24 июля в 01:24 (мск) открыто движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги", - говорится в сообщении.
Железнодорожники продолжают работы по восстановлению второго и третьего путей станции Керки, в них задействованы более 250 человек.
Ранее сообщалось, что в понедельник на железнодорожной станции Керки, где дожди размыли пути, сошли с рельсов 23 вагона с углем грузового поезда Воркута-Череповец АО "Воркутауголь". По информации пресс-службы СЖД, станция была закрыта для движения поездов предположительно на 48 часов для проведения восстановительных работ, внесены изменения в расписания поездов.
РЖД приостановили продажи билетов на ряд пассажирских поездов. В регионе организовали дополнительные авиарейсы.
Местные власти ввели режим ЧС. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило по факту происшествия уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
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