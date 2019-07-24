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24.07.19 08:27

Пистолеты-пулеметы Калашникова покажут в Петербурге в честь 100-летия конструктора

© РИА Новости. Виталий Белоусов
24 июля. Interfax-Russia.ru - В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в среду открывается обновленная экспозиция, посвященная Калашникову.

Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция существенно расширена и занимает сегодня два зала. Она дополнена образцами ведущих советских оружейников Симонова, Судаева, Токарева, Шпагина, Коровина, а также автоматы конструкции Коробова, Рукавишникова, Кузьмищева.

Мемориальные вещи рассказывают о Калашникове не только как о конструкторе. Они знакомят с его рабочей обстановкой и досугом, литературным наследием.

В зале "Дары М.Т. Калашникова музею" представлены подарки, которые в разное время были вручены конструктору президентами РФ Владимиром Путиным и Борисом Ельциным, премьером Дмитрием Медведевым, лидерами других государств и различными официальными делегациями.

Музей артиллерии является хранителем крупнейшей в мире коллекции оружия, личных вещей, документов, фотографий связанных с великим конструктором. Многие из образцов оружия, в первую очередь опытные, были созданы и сохранились в единственном экземпляре.

Среди них наиболее ранний из сохранившихся образцов пистолетов-пулеметов созданных Калашниковым, уникальный опытный образец 7,62-мм самозарядного карабина, разработанный в 1944 году (устройство основных узлов карабина послужило базой для создания автомата).

Особое место в экспозиции занимает знаменитый АК-47 под №1, единственный в мире экземпляр. Автомат был принят на вооружение Советской армией в 1949 году, и уже отпраздновал свой 70-летний юбилей.

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