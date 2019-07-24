Росавиация не смогла найти подрядчика для реконструкции "Толмачево" за 7,9 млрд рублей

24.07.19 08:58

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 июля. Interfax-Russia.ru - Конкурс по выбору подрядчика реконструкции аэропортового комплекса "Толмачево" (Новосибирск, входит в холдинг "Новапорт") не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте госзакупок.

"Закупка (. . .) автоматически переведена на этап "Определение поставщика завершено", - говорится в материалах.

Закупку 18 июня разместило ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", заказчиком выступало Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Срок подачи заявок сначала был ограничен 10 июля, но затем из-за их отсутствия продлен до 22 июля.

Как сообщалось, начальная (максимальная) цена контракта была определена в размере 7,86 млрд рублей. Работы планировалось профинансировать из федерального бюджета. Срок окончания реконструкции - декабрь 2022 года.

Реконструкция аэропортового комплекса подразумевала, в том числе, работы на стоянках самолетов, взлетно-посадочных полосах, рулежных дорожках, периметровом ограждении аэродрома.

Ранее также сообщалось, что холдинг "Новапорт" планирует направить около 20 млрд рублей собственных средств на два этапа реконструкции "Толмачево", в том числе на строительство нового терминального комплекса.

Аэропорт "Толмачево" в 2018 году увеличил пассажиропоток на 18%, до 5,9 млн человек.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 16 региональных аэропортов: в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.