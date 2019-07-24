Дымка с неприятным запахом окутала Екатеринбург

24.07.19 09:06

© РИА Новости. Александр Кряжев

24 июля. Interfax-Russia.ru - Дымка и специфический запах появились в среду утром в разных районах Екатеринбурга.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что от жителей поступило шесть жалоб на неприятный запах. "Жалобы были из разных точек города. У кого-то чувствуется запах гари, у кого-то - запах лекарств", - отметил собеседник агентства.

Специалисты выехали на замеры воздуха, их результаты будут известны во второй половине дня.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщает, что пожаров в городе и его окрестностях нет, загрязнения воздуха тоже.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области комментарий получить не удалось.