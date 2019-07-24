Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Тюменской области

24.07.19 09:08

© РИА Новости. Анна Огородник

24 июля. Interfax-Russia.ru - Тобольск и Тюмень утром в среду окутал смог от горящих лесов в Красноярском крае, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В Красноярском крае горят леса на площади более 500 тыс. гектаров", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в соседних регионах - Ханты-Мансийском автономном округе и Омской области, - дым от лесных пожаров в Красноярском крае был зафиксирован еще несколько дней назад.

"У нас в эти дни шли дожди, и поэтому смога не было", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край, 22 июля дымовые шлейфы достигли центральных и восточных районов ХМАО.