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24.07.19 09:08
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае дошел до Тюменской области
"В Красноярском крае горят леса на площади более 500 тыс. гектаров", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в соседних регионах - Ханты-Мансийском автономном округе и Омской области, - дым от лесных пожаров в Красноярском крае был зафиксирован еще несколько дней назад.
"У нас в эти дни шли дожди, и поэтому смога не было", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Красноярском крае распространился на Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, Хакасию и Алтайский край, 22 июля дымовые шлейфы достигли центральных и восточных районов ХМАО.
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